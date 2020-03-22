Видео-обращение опубликовали николаевцы Евгений и Виктория Токарь в Instagram.

Туристы из Украины отмечают, что их в Доминикане оказалась достаточно большая группа — 129 человек. Некоторые семьи прилетели с детьми — эвакуации ждут около 20 несовершеннолетних. Информации, как можно вернуться в Украину, туристы не получили.

“Обращаемся к Президенту Владимиру Зеленскому. Мы требуем эвакуации. Мы требуем отправить за нами президентский борт. Вот уже несколько дней мы не знаем, что нам делать и как нам вернуться домой. А в это время вы отправляете за людьми в Вену свой личный президентский борт. Вена находится в двухчасовой доступности. Мы находимся в Доминиканской Республике. Таких как мы еще 129 человек и это люди с детьми… У нас есть одна гениальная идея – если вы не можете найти рейс или чартер, отправьте за нами свой президентский борт. В начале своей каденции вы обещали, что все госимущество, что есть в Украине станет доступным для общественности. Выполните это обещание!” — говорится в обращении.