Украине нужен Крым, а не компенсация от России, – Кулеба

Украина не будет просить компенсацию за аннексию Крымского полуострова, поскольку это только навредит стратегии, на которой настаивает государство - о незаконной оккупации ее территории.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью “Крым.Реалии”.

“А вы хотите, чтобы мы признали незаконную оккупацию, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа – заплатите деньги и все будет нормально? Нет! Стратегия совершенно иная. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация. Подчеркивая, что это временное явление, оно незаконно и что это оккупация по международному праву”, – сказал Кулеба.

По его словам, компании имеют право судиться, но для Украины “очень важно, чтобы в судебных процессах никоим образом не признавалась юрисдикция РФ в более широком статусе, чем в статусе государства-оккупанта”.