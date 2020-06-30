Украине нужен Крым, а не компенсация от России, – Кулеба

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью “Крым.Реалии”.
“А вы хотите, чтобы мы признали незаконную оккупацию, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа – заплатите деньги и все будет нормально? Нет! Стратегия совершенно иная. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация. Подчеркивая, что это временное явление, оно незаконно и что это оккупация по международному праву”, – сказал Кулеба.
По его словам, компании имеют право судиться, но для Украины “очень важно, чтобы в судебных процессах никоим образом не признавалась юрисдикция РФ в более широком статусе, чем в статусе государства-оккупанта”.
- Ранее сообщалось, что Украина намерена создать международную платформу для обсуждения деоккупации Крыма.
- Совет Европейского Союза еще на год продлил санкции против России за незаконную аннексию Крыма.