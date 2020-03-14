Об этом она рассказал в интервью #Буквам.
В контексте того, что Президент страны Владимир Зеленский объявил себя президентом мира, который ради этого готов на все, Бессмертный отметил:
“Я на это напоминаю поговорку: от добра добра не ищут. И латинское выражение: хочешь мира – готовься к войне”.
По его словам, не имеет значения – кто из чиновников Кремля занимается “украинским вопросом”. При этом, изменяются только методы достижения цели. По факту, цель страны-агрессора остается той же.
“Но нам все равно надо готовиться к войне. Путин завершит вопросы Конституции, 9 мая проведет парад, а потом либо здесь спровоцируют внутренний конфликт (между президентом и обществом), либо прямая агрессия. Ситуация, которая складывается в России после падения цен на нефть, заставлять искать объекты для атаки. Первой упадет Беларусь, и Европа, к сожалению, на это не обратит внимание, потом ситуация дойдет до балтийских стран”, – считает Бессмертный.
Дипломат считает, что Украина будет третьей или четвертой страной в списке Путина, которые нужно атаковать.
“Мы будем 3 – 4 в списке, потому что россияне понимают, что здесь их ждет сопротивление и существенные потери”, – резюмировал он.
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