Об этом проинформировал сегодня на брифинге по итогам заседания Правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Из восьми параметров, которые МВФ просил выполнить, у нас остается в качестве “домашнего задания” два, и мы рассчитываем их выполнить в течение двух, максимум трех недель. То есть, у нас прогресс в этом направлении”, – отметил он.

Шмыгаль также назвал диалог с МВФ “достаточно позитивным”.

“У нас достаточно позитивный диалог с МВФ. Вчера у нас была конференц-связь с руководством МВФ. Договорились о системном продолжении сотрудничества без изменения любых условий курса: мы просто двигаемся в том контексте, в котором двигались”, – заявил премьер.

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(На видео – с 29:00)

Как известно, МВФ ждет от Украины принятия закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам и открытия рынка земли. Об этом, в частности, заявлял президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистом издания Bloomberg.

“Мы уже выполнили больше, чем любое предыдущее правительство, и они (представители МВФ, – ред.) это подтверждают. У нас осталась земля (земельная реформа, – ред.) и банковский закон. Я взял на себя обязательство принять закон о земле и закончить с банковским законом – мы это сделаем”, – заявил Зеленский, которого процитировала пресс-служба Офиса президента.