Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов считает необходимым пересмотреть сотрудничество с международными организациями, в частности, с ЮНЕСКО.

Об этом он заявил в интервью изданию LB.ua.

“Нам нужно серьезно проанализировать необходимость сотрудничества с рядом международных организаций, значение которых на первый взгляд является необходимым. Например, ЮНЕСКО”, – отметил министр.

В ответ на реплику журналиста, что эта организация “никому не мешает”, Чернышов заявил:

“С одной стороны, это никому не мешает, с другой – создает кучу дополнительных ограничений. Есть ряд европейских столиц, которые не сотрудничают с ЮНЕСКО”.

При этом министр заверил, что понимает, какую волну недовольства в обществе вызовет подобный шаг.

“Конечно, понимаю. Но я и не предлагаю отказаться от такого сотрудничества. Все нужно объяснять: при любом формате сотрудничества или его отсутствии, что это дает, какие плюсы, какие ограничения, какие возможности”, – подчеркнул Чернышов.

“Я же не предлагаю отказаться от ЮНЕСКО. У ЮНЕСКО есть большой плюс. Но ЮНЕСКО иногда могут использовать в том числе и как инструмент дополнительного строительного ограничения с целью создания предпосылок возникновения коррупционной составляющей. Вот в чем дело”, – добавил он.