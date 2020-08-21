Что такое любовь к Украине?

Это вопрос, на который у каждого свой ответ. И почти всегда он связан с ощущением безусловности.

Гордиться площадкой, который построил с друзьями. Радоваться, что можешь быть собой. Ответственно работать и платить налоги. Дарить людям радость от покупки.

Для COMFY любовь к Украине – это о каждом рабочем дне, наполненный смыслом. Чтобы миллионы людей по всей стране получали не просто достойный сервис и удовольствие от покупки, а чувствовали, что их выбор уважают.

Это безусловная любовь, которая движет вперед и вдохновляет действовать. Быть лучшими в своем деле и любить делами. Работать и жить здесь, дома. Уважать традиции и создавать новые. Даже маленькие. Корпоративные. Как это приветственное видео ко Дню Независимости, что сделала команда COMFY.

У каждого любовь своя и ее можно увидеть.