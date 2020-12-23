Украинский спортсмен Сергей Барковский первым в мире выполнил сложный трюк на сноуборде под названием "Backflip-Wallride-Backflip".

Об этом проинформировали в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на организаторов соревнований.

Соревнования для профессиональных сноубордистов и лыжников “Дабл Трипл Snow Fest 2020” проходили в Киеве 19-20 декабря (в сноупарке под монументом “Арка дружбы народов”).

В мероприятии приняли участие 78 спортсменов из ряда стран мира: США, Канады, Нидерландов, Франции, Австрии, Швейцарии, Великобритании, Испании, Грузии, Морокко, Польши, Чехии, Словакии, Латвии, Беларуси, России.

Доступ зрителей к локации был ограниченным, однако наблюдать за соревнованиями можно было онлайн.

Призовой фонд составил 10 000 евро. Лидерами по количеству наград стали голландские, чешские и американские спортсмены.

Украинцы получили две награды. При этом поразил спортсмен из Днепра Сергей Барковский. Он впервые в истории выполнил сногшибательный новый трюк Backflip-Wallride-Backflip.

Помимо Барковского, награду завоевал и лыжник Александр Старчевский из Киева (занял третье место в категории Freeski Jib).

В женском заезде приняли участие двое спортсменок – голландка Рашида Олад и украинка Вера Горбачева, которые разделили первое и второе место в категориях Snowboard Air и Snowboard Jib.