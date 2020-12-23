Об этом проинформировали в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на организаторов соревнований.
Соревнования для профессиональных сноубордистов и лыжников “Дабл Трипл Snow Fest 2020” проходили в Киеве 19-20 декабря (в сноупарке под монументом “Арка дружбы народов”).
В мероприятии приняли участие 78 спортсменов из ряда стран мира: США, Канады, Нидерландов, Франции, Австрии, Швейцарии, Великобритании, Испании, Грузии, Морокко, Польши, Чехии, Словакии, Латвии, Беларуси, России.
Доступ зрителей к локации был ограниченным, однако наблюдать за соревнованиями можно было онлайн.
Призовой фонд составил 10 000 евро. Лидерами по количеству наград стали голландские, чешские и американские спортсмены.
Украинцы получили две награды. При этом поразил спортсмен из Днепра Сергей Барковский. Он впервые в истории выполнил сногшибательный новый трюк Backflip-Wallride-Backflip.
@bykvu.com#авызнали #буквы #новости #топ #рек #kyiv #snowboarding #chempion #first #backflip #змагання #переможець #україна♬ Happy Days – blink-182
Помимо Барковского, награду завоевал и лыжник Александр Старчевский из Киева (занял третье место в категории Freeski Jib).
В женском заезде приняли участие двое спортсменок – голландка Рашида Олад и украинка Вера Горбачева, которые разделили первое и второе место в категориях Snowboard Air и Snowboard Jib.
- 18 февраля 2018 года Украина завоевала первую и единственную медаль на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Золотую медаль украинской сборной принес Александр Абраменко в лыжном фристайле.
- В апреле прошлого года украинский сноубордист Михаил Харук завоевал золотую награду юниорского чемпионата мира, который проходит в Словении.