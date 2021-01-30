Об этом проинформировали в Национальном олимпийском комитете Украины.
Украинский спортсмен стал лучшим в гонке преследования.
Это первая золотая медаль в сезоне для сборной Украины.
“Артем Прима – чемпион Европы! Украинский биатлонист завоевывает “золото” в гонке преследования и приносит Украине первую медаль высшей пробы на чемпионате Европы, который проходит в Польше”, – отметили в НОК.
Как сообщает издание XSPORT, по результатам спринта украинец стартовал с 6-й позиции. Несмотря на 3 ошибки на огневых рубежах, Артем Прима показал высокую скорость на финишной прямой и обогнал чеха Михала Крчмаржа, который стал серебряным призером.
На третьем месте – Гавард Богетвейт (Норвегия).
- Ранее в этом месяце украинская биатлонистка Юлия Джима выиграла “серебро” в индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве.