Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Уточняется, что автомобиль жителя Белокуракинского района был остановлен около государственной границы.
“Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска. На территории РФ груз должен был встретить его подельник”, – сказано в сообщении.
Осматривая машину, сотрудники спецслужбы обнаружили килевую часть вертолета.
В данный момент решается вопрос о сообщении гражданину о подозрении по статье 333 КК (“нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспертному контролю”).
Также правоохранители пытаются установить источник происхождения агрегата.
- Благодаря эффективной деятельности контрразведки Службы безопасности Украины в этом году к различным срокам и видам наказания всего были осуждены 90 человек, в том числе 24 – за государственную измену, 35 – за террористическую деятельность.