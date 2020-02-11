Житель Луганской области был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины при попытке вывезти в Россию часть корпуса военного вертолета Ми-24.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Уточняется, что автомобиль жителя Белокуракинского района был остановлен около государственной границы.

“Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска. На территории РФ груз должен был встретить его подельник”, – сказано в сообщении.

Осматривая машину, сотрудники спецслужбы обнаружили килевую часть вертолета.

В данный момент решается вопрос о сообщении гражданину о подозрении по статье 333 КК (“нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспертному контролю”).

Также правоохранители пытаются установить источник происхождения агрегата.