Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Уточняется, что автомобиль жителя Белокуракинского района был остановлен около государственной границы.

“Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска. На территории РФ груз должен был встретить его подельник”, – сказано в сообщении.

Осматривая машину, сотрудники спецслужбы обнаружили килевую часть вертолета.

В данный момент решается вопрос о сообщении гражданину о подозрении по статье 333 КК (“нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспертному контролю”).

Также правоохранители пытаются установить источник происхождения агрегата.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

  • Благодаря эффективной деятельности контрразведки Службы безопасности Украины в этом году к различным срокам и видам наказания всего были  осуждены 90 человек, в том числе 24 – за государственную измену, 35 – за террористическую деятельность.