Уроженец Запорожья Юрий Сон, который вместе с женой пострадали в катастрофе самолета казахской авиакомпании Bek Air, пожаловался на отсутствие какой-либо помощи со стороны украинских властей.

Об этом он написал в Facebook.

Катастрофа самолета произошла рано утром 27 декабря 2019 года. Лайнер упал недалеко от алматинского аэропорта. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения погибли 12 человек.

По словам Юрия, ему с женой посчастливилось выжить, но они оба получили переломы позвоночников.

“А теперь почувствуйте разницу: Казахское правительство полностью оплатило наше, почти двухнедельное, прибывание в больнице. Наше – прислало человека, который сказал: “Если что, обращайтесь”. Казахское правительство прислала лучшего специалиста, что бы поставить нам верный диагноз. Наше – прикрепило “среднего специалиста”, который единожды сконтактировал со спецами из Казахстана, а после ни разу не поднял трубки, и не ответил ни на одно наше сообщение. Казахское правительство всячески способствовало поиску наших вещей в развалинах самолета. От нашего не получили ничего, кроме списка кипы бумаг, для получение помощи. А ведь все, что мы просили – просто помочь нам вернуться на Родину”.

Юрий Сон заявляет, что перелет в Украину в лежачем положении на двоих стоит 12 тыс. долларов.

“Казахская авиакомпания Air Astana, пошли нам на встречу и дали 50 % скидку на перелет. Наш Департамент консульской службы МИД Украины ответил, что мы, находясь в чужой стране, должны доказать неспособность оплатить перелет сами”, – написал Юрий.

Казахское издание Tengrinews.kz также пишет, что пассажиры рухнувшего самолета Bek Air столкнулись с рядом проблем по получению компенсации.

По словам председателя палаты юридических консультантов “Юстус” Жанетты Бегахметовой, во время авиакатастрофы большая часть вещей пассажиров была утеряна.

Полицейские сейчас раздают найденное владельцам. Адвокат сообщила, что часть вещей в неисправном состоянии: ноутбуки, сотовые телефоны и другая техника.

“Мы готовим гражданские иски по возмещению материального ущерба. Еще идет экспертиза по тем пострадавшим, кто получил какие-либо травмы”, – отметила адвокат.