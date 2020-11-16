24-летний Алексей Новиков завоевал титул сильнейшего человека планеты на соревнованиях World Strongest Man, проходивших в Брадентоне, штат Флорида.

Об этом сообщают организаторы соревнований.

Алексей Новиков за четыре дня без отдыха принял участие в 10 соревнованиях и вышел победителем.

Это первый титул чемпиона WSM для 24-летнего спортсмена. Кроме того, украинец оказался самым молодым чемпионом WSM. В 1984 году этот титул был у 24-летнего Йона Сигмарссона.

На соревнованиях Новиков установил мировой рекорд в тяге – 537,5 кг.

Второе место на этих соревнованиях занял Том Столтман (Великобритания), а третье – Джей Ф. Карон (Канада).

Новиков стал первым украинцем после стронгмена Василия Вирастюка, которому удалось стать обладателем звания самого сильного человека в мире в 2004 и 2007 годах.