Об этом сообщают организаторы соревнований.
Алексей Новиков за четыре дня без отдыха принял участие в 10 соревнованиях и вышел победителем.
Это первый титул чемпиона WSM для 24-летнего спортсмена. Кроме того, украинец оказался самым молодым чемпионом WSM. В 1984 году этот титул был у 24-летнего Йона Сигмарссона.
На соревнованиях Новиков установил мировой рекорд в тяге – 537,5 кг.
Второе место на этих соревнованиях занял Том Столтман (Великобритания), а третье – Джей Ф. Карон (Канада).
Новиков стал первым украинцем после стронгмена Василия Вирастюка, которому удалось стать обладателем звания самого сильного человека в мире в 2004 и 2007 годах.
- Ранее сообщалось, что достижения украинского стронгмена Олега Скавыша (Тягнизуба) внесено в мировую Книгу рекордов Гиннесса.