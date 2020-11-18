В среду, 18 ноября, COVAX подтвердил выделение Украине бесплатной вакцины от коронавируса для 20% населения.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равной 20% населения бесплатно”, – написал Ляшко.

По его данным, в первой половине 2021 года более 4 млн украинцев смогут вакцинироваться за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран.

К этому механизму входит вакцина Moderna, эффективность которой почти 95%.

Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.