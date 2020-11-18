Об этом на своей Facebook-странице сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
“Стало известно, что Украина, как одна из стран, которая включена в работу глобального механизма COVAX имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни в количестве доз, равной 20% населения бесплатно”, – написал Ляшко.
По его данным, в первой половине 2021 года более 4 млн украинцев смогут вакцинироваться за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран.
К этому механизму входит вакцина Moderna, эффективность которой почти 95%.
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- Четыре вакцины против COVID-19 в настоящее время проходят крупномасштабные клинические испытания, но только для вакцины Pfizer необходимо поддерживать температуру около минус 75 градусов по Цельсию или минус 103 градуса по Фаренгейту.