Об этом Порошенко написал в Facebook.

“Мои самые теплые поздравления Джо Байдена – бойцу, державнику и новоизбранному президенту США! Это была впечатляющая, хотя и жесткая кампания, которую оба кандидата сделали непревзойденной и интригующим на каждом шагу. Это и есть демократия. И это тот пример, который мы следуем в Украине, несмотря на экзистенциальные вызовы, которым мы и в дальнейшем противостоим”, – сказал Порошенко.

По его словам, Украина повезло с новым президентом США, “который обладает такими глубокими и личными знаниями о нашем государстве”.

Петр Порошенко выразил надежду “на отдано трансатлантическое лидерство Соединенных Штатов в интересах свободного мира”.

В субботу вечером, 7 ноября, Джо Байден впервые выступил с обращением к нации как избранный президент США.

Дональд Трамп сделал громкое заявление после новостей о победе его конкурента Джо Байдена на выборах президента США. Прогнозируемо, республиканец не согласен мирно передать власть оппоненту.