Сборная Украины одержала победу в матче против сборной Испании в четвертом туре Лиги наций УЕФА.

Об этом сообщают #Букви.

Сегодня, 13 октября, между сборными Украины и Испании на НСК Олимпийский состоялся матч в рамках Лиги наций УЕФА. Примечательно, что этот матч проходил со зрителями, однако трибуны были заполнены на 30%.

Матч начался в 21:45 по киевскому времени. Преимущество в первом тайме была у испанцев, однако украинцы удачно защищали свои ворота. В итоге — до перерыва счет держался 0:0.

Во втором тайме украинцы играли более свободно. На 76-й минуте украинцы получили шанс осуществить контратаку — Цыганков пробил в ворота противников.

Видео гола:

Таким образом сборная Украины одержала победу в четвертом туре Лиги наций. Это первая победа сборной в турнире.

Украина — Испания 1:0

Гол: Цыганков, 76

Украина: Бущан, Караваев, Миколенко, Забарный, Соболь, Макаренко, Сидорчук (Коваленко, 60), Шапаренко, Зубков (Цыганков, 65), Яремчук, Ярмоленко.

Испания: Де Хеа, Навас, Рамос, Торрес, Родригес, Родри, Каналес (Ольмо, 73), Мерино (Себальйос, 46), Родриго, Траоре, Фати (Торрес, 58).