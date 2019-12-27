Об этом сообщила пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.

“Пять лет Украина пытается привлечь к финансовой ответственности иностранные авиакомпании, воздушные суда которых нарушают воздушное пространство Украины в пределах временно оккупированной Российской Федерацией Автономной Республики Крым. Поскольку на основании норм международного права Украина должна гарантировать безопасность полетов в своем воздушном пространстве, в условиях войны с Россией это стало невозможным. Поэтому после аннексии АР Крым, Украина запретила взлет-посадку из аэропорта “Симферополь” всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территории полуострова еще в марте 2014 года”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что с тех пор количество таких нарушений пересекло отметку в 200 тысяч и ни за одно из них никто так и не понес финансовой ответственности.

“И только теперь имеем первый случай погашения штрафа за запрет использования воздушного пространства Украины”, – отметили в пресс-службе.

Так, 8 августа 2019 года воздушное судно казахского акционерного общества “Авиакомпания Euro-Asia Air” выполнило полет в пределах запрещенной зоны над оккупированным полуостровом.

После этого Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа за правонарушение в области гражданской авиации от 7 ноября 2019 года. В отличие от российских авиалиний, которые ежедневно совершают около ста взлетов-посадок в Крыму и упорно не выплачивают штрафы, казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства. Поэтому Государственный бюджет Украины недавно пополнился на 136 000 гривен.

“Стоит отметить, что суммы штрафов за нарушение воздушного пространства в Крыму только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний уже достигли 13 миллиардов гривен! Поэтому в Госавиаслужбы надеются, что дело с казахской авиакомпанией станет прецедентным и приведет к началу процесса погашения штрафов и россиянами”, – резюмировали в пресс-службе.