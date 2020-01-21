Меняются календари событий, правила игры и приоритетные направления развития моды в мире. Украинская fashion-индустрия, как полноценный и системный участник международных fashion-процессов, сознательно идет по пути кардинальных изменений. И лидером этих изменений выступает Ukrainian Fashion Week.

Общим изменениям соответствует и изменение визуальной концепции Ukrainian Fashion Week. Реализуя концепцию, мы хотели показать, что украинская мода − это мода, которая больше не помещается в старые представления о себе. Сегодня она формирует новые − на разных уровнях и в различных аспектах своего существования. Она динамична и находится в постоянном взаимодействии с миром, она меняет его и меняется вместе с ним. Она растет и развивается. Она выходит за рамки и границы, преодолевает барьеры и препятствия. Ее не заковать в клетку ограничений.

Ukrainian Fashion Week видит свое будущее в инициировании радикальных изменений в направлении устойчивой моды.

BE SUSTAINABLE! Осознанная мода − реальность украинской модной индустрии

Проект растет и становится настоящим центром инноваций и нетворкинга для украинской сознательной моды. В пространстве BE SUSTAINABLE! мы максимально погружаем аудиторию в мир дизайнеров, демонстрируем локальные устойчивые практики совместно с технологическими решениями. Визуальным и интерактивным способами мы переносим связь с ответственной модой за пределы Мыстецького Арсенала и создаем истории, которые не канут в лету. Истории, которые станут вдохновением для тех, кто выберет ответственность как ДНК своего бренда. Лекторий проекта BE SUSTAINABLE! в этом сезоне превращается в масштабный международный саммит, который может стать отправной точкой для реализации идей sustainable fashion в Украине.

Миссия мероприятия − собрать и вдохновить всех, кого волнует горячая тема настоящего и будущего. Образовательную часть саммита завершат показы украинских дизайнеров, которые выбрали путь изменений в направлении ответственной моды, на главном подиуме UFW. Sustainable-бренды становятся неотъемлемой частью Программы Ukrainian Fashion Week. BE SUSTAINABLE! Show организовано в коллаборации с телеканалом ICTV и пройдет при поддержке Sustainable Fashion Pad.

Откроет день саммита важное событие − портфолио-ревю брендов, производящих sustainable fashion продукты. Это событие − часть международного конкурса от VOGUE.It, партнером которого в Украине стал Ukrainian Fashion Week. Интервью с украинскими sustаinаble-компаниями проведет контрибьютор Vogue Itаliа Риккардо Терзо.

Программа саммита открыта для посещения, поэтому узнать новую полезную информацию, найти решение, познакомиться и обменяться опытом смогут все, кто успеет зарегистрироваться первыми по ссылке. Программа BE SUSTAINABLE! fashion summit в полном объеме представлена в программе UFW.

Приглашение международных гостей проекта BE SUSTAINABLE! стало возможным при поддержке посольства Королевства Швеции в Украине.

Приоритетом Ukrainian Fashion Week всегда оставалась поддержка молодых талантов и создание условий для их развития.

Поддержка молодых дизайнеров − инвестиция в будущее Украины

Впервые за 46 сезонов Ukrainian Fashion Week откроет показ молодых дизайнеров − FASHION ACCELERATOR SHOW. Эти дизайнеры − участники образовательной программы от Ukrainian Fashion Council − победители национальных и международных конкурсов, участники платформы New Names.

UFW сезона FW20-21 предложит несколько показов в формате нон-стоп шоу для того, чтобы как можно больше молодых дизайнеров могли представить свои коллекции специалистам и представителям СМИ.

OPEN FASHION STUDIO graduate show объединит 5 молодых дизайнеров, завершивших обучение в этом заведении − они покажут фрагменты своих выпускных коллекций.

Основанная UFW в 2003 году платформа New Names представит в этом сезоне 7 молодых дизайнеров.

Откроет New Generation Day 5 февраля лекция Джованни Оттонелло “Fashion Luxury: история и будущее” (IED-Istituto Europeo di Design, Италия).

Джованни Оттонелло, креативный директор и профессор IED-Istituto Europeo di Design, и Ольга Мелкова, региональный представитель IED, проведут открытую лекцию “Fashion Luxury: история и будущее”. Что такое настоящая роскошь? Это непростой вопрос, поскольку ответ менялась на протяжении веков в зависимости от различных культур и исторических событий. Мы попробуем проследить эволюцию роскошной моды, чтобы лучше осознать эту вселенную и понять, что же такое luxury сегодня.

Регистрация на лекцию по ссылке.

Украинская Неделя Моды в очередной раз заявляет о своей открытости для проектов из различных сфер креативной индустрии. Ведь fashion – яркая площадка для демонстрации возможностей и результатов кроссекторальности.

Ukrainian Fashion Week − место коллабораций креативных индустрий

Одним из проектов, ярко демонстрирующих это направление развития UFW, в новом сезоне станет Art space бренда PRZHONSKAYA. Solitary Space − это плод творческой коллаборации музыкальной группы The Maunt, fashion-бренда PRZHONSKAYA и мультимедийной студии Astrum во главе с VJ Reign. Мультидисциплинарная медиаарт-инсталляция является манифестацией нового формата творческого пространства. Музыка, мода и видео объединяются в интерактивный опыт, который расширяет границы чувственного восприятия и переносит посетителя в многомерную цифровую вселенную.

2 февраля в 18:30 в Art Space дизайнерский бренд одежды FINCH в партнерстве с украинским брендом очков Casta проведет презентацию коллекции с использованием AR-технологий и 3D-печати. Это первый курируемый AR-показ в Украине. Каждый гость сможет “примерить” на себя тематические Instagram-маски от FINCH и Casta.

Ukrainian Fashion Week продолжает быть и местом кроссдисциплинарных экспериментов для брендов, работающих на пересечении fashion и искусства.

5 февраля в 18:30 бренд Polina Veller представит авторскую интерпретацию одной из работ французской художницы с украинскими корнями Сони Делоне.

В новом сезоне оргкомитет UFW представит специальный выставочный проект. Визуальными объектами экспозиции станут обложки украинских и международных fashion-изданий, на которых присутствует одежда и аксессуары украинских брендов.

Традиционно, следить за последними новостями Ukrainian Fashion Week можно через официальный Telegram-канал и

YouTube-канал Ukrainian Fashion Week.

#ПАРТНЕРЫ UFW FW20-21

BMW − официальный автомобиль Ukrainian Fashion Week

С 1 по 5 февраля в стенах Мыстецького Арсенала посетителей ждет спортивный автомобиль, призванный подчеркнуть сияние энергии своего владельца. Новый THE X6 – технологичность которого во всех отношениях равна его спортивным характеристикам.

MARY KAY − официальный beauty-партнер Ukrainian Fashion Week

MARY KAY − топ-бренд в сфере красоты с более 55-летней историей и глобальным присутствием в почти 40 странах мира. Компания продолжает коллаборации с Ukrainian Fashion Week и готовит стильную локацию с множеством beauty-сюрпризов для всех гостей недели моды. Неизменным остается присутствие бренда на backstage − команда визажистов Mary Kay Украина традиционно будет создавать образы моделей для показов украинских дизайнеров, воплощая самые смелые makeup-идеи.

RIVIERA HOUSE − официальный отель Ukrainian Fashion Week

Riviera House будет принимать международных гостей Ukrainian Fashion Week в атмосфере изящества и комфорта. В отеле гости смогут насладиться своим пребыванием благодаря первоклассному обслуживанию и удобному расположению. Гостеприимство Riviera House останется приятным воспоминанием об Украине.

Riviera House − новый бутик-отель, расположенный в центре Подола с впечатляющим видом на Днепр. Минималистичный дизайн, натуральные материалы и изящество всех 65 комнат не оставят равнодушным ни одного гостя. Три конференц зала − Chapter, Quote, Page − помогут рассказать любую историю вашего бизнеса или деловой встречи.

На 7 этаже расположен паназиатский ресторан КАМА. Ресторан с панорамным видом на акваторию Днепра. На 2 этаже в Sweet Book можно попробовать 13 видов французского десерта Шу или укрыться на летней террасе заведения − Secret Garden by Sweet Book.

KRONENBOURG 1664 − официальный партнер Ukrainian Fashion Week

Посетите Bleu L’Atelier от Kronenbourg 1664!

Kronenbourg Blanc 1664 − французское пиво с утонченным вкусом − становится одним из символов ярчайшего события модной жизни в Украине. Центром притяжения всех, кто не равнодушен к стилю, станет Bleu L’Atelier. Именно здесь гости Ukrainian Fashion Week смогут насладиться освежающим изысканным пивом Kronenbourg Blanc 1664 и стать свидетелями показательных выступлений по фешн-драпажу.

TRESemmé − официальный партнер Ukrainian Fashion Week

Всемирно известный бренд TRESemmé знает все об уходе за волосами, поэтому уже второй сезон выступает партнером Ukrainian Fashion Week и отвечает за создание актуальных образов для украинских моделей на главном подиуме страны. Компания была основана в 1948 году в Нью-Йорке и с тех пор неизменно руководствуется простой истиной: каждая женщина должна выглядеть и чувствовать себя великолепно − так, будто она только что вышла из салона. TRESemmé: Весь мир − твой подиум!

ELIO − мебель будущего

С 1995 года бренд создает инновационные кухни, гардеробы и двери, объединенные философией “future is now”. Их smart-стекло для кухни и гардероб Air Nano с системой озонирования не имеют аналогов в мире. Во время Ukrainian Fashion Week на гардеробных системах Elio будут экспонироваться вещи дизайнеров. Больше: elio.ua

VODA UA − официальный партнер Ukrainian Fashion Week

VODA UA − родниковая вода для сохранения здоровья и молодости! Энергия и свежесть, которые можно пить. VODA UA − это бренд, создающий интересный качественный продукт и разделяющий наши ценности, главная из которых − свобода. Ведь свобода − необходимая составляющая любого творческого проявления, именно она позволяет дизайнерам быть оригинальными и создавать неповторимые коллекции. Свобода делает особенной и нашу воду. VODA UA − родниковая, она самостоятельно выходит на поверхность, ее содержимое не требует никакого вмешательства и корректировки со стороны человека. Нас выбирают люди, для которых эстетика жизни не на последнем месте, они ценят изысканность бутылки, так же, как естественный вкус и высокое качество воды. VODA UA и ее специально разработанная этнобутылка удовлетворяют вышеперечисленные требования.

IQOS − официальный партнер Ukrainian Fashion Week

L’OR − официальный кофейный партнер Ukrainian Fashion Week

L’OR приглашает окунуться в мир новых смелых идей зимнего сезона от лучших фешн-дизайнеров страны. В изысканном Fashion Cafe снова соберутся сливки украинской фешн-индустрии и настоящие ценители стиля, чтобы за чашкой ароматного кофе оценить мастерство и креативный уровень друг друга. Заряжайтесь неповторимой атмосферой и наслаждайтесь изысканным вкусом L’OR − кофе, безупречным, как золото. Для посетителей будет работать оригинальная фотозона. А также для всех − дегустация капсул от L’OR и возможность попробовать зерновой кофе, чтобы в дальнейшем вы смогли воссоздать дух прекрасных мгновений и снова почувствовать изысканный вкус фешн.

Freedom Finance Ukraine − партнер BE SUSTAINABLE! space

Freedom Finance Ukraine – надежный партнер и эксперт в сфере инвестирования. Компания входит в состав холдинга FREEDOM HOLDING CORP (США), брокеры которого предоставляют клиентам доступ к мировым фондовым рынкам. Акции холдинга листингированы на бирже NASDAQ в США.

Mushlya Cafe − ресторан-партнер Ukrainian Fashion Week – сеть демократичных заведений Дмитрия Борисова, в которых подают свежие морепродукты по очень доступным ценам. В этом году именно этот формат отвечает за фуд-корт на событии, а значит все гости Недели моды смогут заказать себе устрицы, улитки-булоты, выбрать тартар, боул или любимые роллы, а также вино и коктейли.

Johnnie Walker − партнер мероприятия, шотландский виски №1 в мире! Johnnie Walker − это 200 лет преданности традициям производства шотландского виски высочайшего качества. Под этим легендарным брендом объединены уникальное семейство купажей, каждый из которых отличается своим неповторимым характером и букетом. Слоган Johnnie Walker признают и используют как призыв к прогрессу, как поддержку при неудачах, как радостное проявление оптимизма и лучший совет из всех, которые вы когда-либо слышали. KEEP WALKING − НИКОГДА НЕ ОСТАНАВЛИВАЙСЯ!

HEALTH & FOOD Kyiv − партнер Ukrainian Fashion Week по сбалансированному питанию. Команда Health and Food и в этом сезоне берет на себя все заботы о своевременном и полноценном питании международных гостей и участников UFW, самого масштабного fashion-события в Восточной и Центральной Европе.