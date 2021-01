Новый мир

Впервые за 23 года своего существования Ukrainian Fashion Week приглашает всех стать частью нового цифрового опыта сезона No Season 2021, который пройдет с 5 по 8 февраля онлайн. Теперь каждый может стать свидетелем нового этапа истории украинской fashion-индустрии – благодаря phygital-формату события и онлайн-трансляции на медиасервисе MEGOGO.

“С 1997 года оргкомитет Ukrainian Fashion Week системно и упорно работает на развитие украинской fashion-индустрии. Это поражает и вдохновляет! А 48-й сезон вообще будет особенным, ведь расширит рамки проекта на весь мир! И мы рады стать частью такого важного для украинской моды процесса. Благодаря мощностям MEGOGO каждый желающий из любого уголка планеты сможет присоединиться к просмотру, увидеть показы в высоком качестве и оценить профессиональный уровень коллекций. Событие будет доступно зрителям вживую и в записи”, – рассказывает Валерия Толочина, маркетинг-директор MEGOGO.

Новый сезон

Сегодня и всегда Ukrainian Fashion Week готов поддержать украинских дизайнеров и продолжает представлять коллекции в рамках концепции внесезонности – No Season 2021.

Создав для дизайнеров полностью оборудованное для съемок пространство и обеспечив возможность представить видео/диджитал-презентации дизайнеров, которые были подготовлены брендами для Недели моды, мы представляем 28 уникальных шоу от украинских и международных дизайнеров.

Студия Buro Creative Lab взяла на себя креативную разработку визуального имиджа трансляции “цифрового” UFW: “Размышляя на заданную тему, в поисках вдохновения, мы подумали о концепции “киберпанк как визуальная репрезентация мета-модерна”, как поиск обманчивых горизонтов будущего.

В основе нашего видения лежит представление об эволюции фешн-дизайна в цифровом формате. Это – новый язык восприятия дизайна, он неизбежно накладывает на базовое содержание новые смыслы, оттенки и трактовки.

Нам интересно найти решение “оцифровки” аналоговой красоты современного украинского дизайна. Мы относимся к этой работе как к поиску наиболее гармоничных визуальных решений, отвечающих характерам украинских фешн-брендов”.

Новый формат

В рамках проекта BE SUSTAINABLE! Fashion Summit будет представлен новый формат проведения fashion-шоу. Команды Саммита, FFFACE.me и сет-дизайнер Love Curly создают уникальное AR fashion-шоу для устойчивого украинского бренда СHERESHNIVSKA.

“На показе впервые в Украине будет продемонстрирован потенциал digital-декораций для демонстрации fashion-ивентов. Это тот случай, когда использование технологии будет не просто имиджевым, а позволит оптимизировать затраты на оформление сцены без потерь в зрелищности”, – прокомментировал Дмитрий Корнилов, CEO студии по разработке Instagram-фильтров FFFACE.me.

Креативную идею ресайклинга униформы крупных компаний, как один из подходов в решении этой глобальной проблемы, предложили DHL Express Украина в коллаборации с дизайнером бренда POSTUSHNA Юлией Постушной. В рамках UFW будет представлена специальная капсула, которую дизайнер разработала на основе формы DHL, бывшей в употреблении. Этот пример может стать решением для переосмысления рабочей одежды, а также толчком к коллаборациям креативного сектора и промышленности.

7 февраля 2021 года, во время Ukrainian Fashion Week No Season 2021, в онлайн-формате третий раз состоится BE SUSTAINABLE! Fashion Summit – самое масштабное профессиональное международное событие, направленное на повышение уровня экспертизы в сфере устойчивого развития украинских профессионалов, работающих в области дизайна и производства одежды.

BE SUSTAINABLE! Fashion Summit проходит при поддержке Программы малых грантов публичной дипломатии правительства США – “Культура и программы для молодежи” 2020-2021.

Тема третьего Саммита – Digital Innovations and Sustainability.

Просмотр BE SUSTAINABLE! Fashion Summit является бесплатным. Для регистрации на мероприятие, пожалуйста, заполните форму по ссылке.

Платформа New Generation of Fashion – неотъемлемая составляющая Ukrainian Fashion Week – убедительно демонстрирует, что реальная поддержка способствует развитию определенного сегмента отрасли. В сложные времена всемирного кризиса, вызванного пандемией Covid-19, именно молодые дизайнеры нуждаются в наибольшей поддержке.

Отдельный день Ukrainian Fashion Week No Season 2021, как и всегда, посвящен платформе New Generation of Fashion, в рамках которой будут представлены молодые дизайнеры-участники менторской программы от UFW, Graduate Show украинских частных fashion-школ и новые имена.

Следите за новым сезоном Ukrainian Fashion Week в phygital-формате и становитесь свидетелями истории украинской fashion-индустрии вместе с нами!

Просмотр события на MEGOGO будет бесплатным даже для незарегистрированных пользователей. Доступ из любого уголка мира. Трансляция будет доступна в разделе “Шоу”. Все желающие смогут просматривать событие с любого устройства, поддерживающего медиасервис: Smart TV, компьютеры, смартфоны и прочее. Кроме того, для удобства пользователей трансляция также будет осуществляться на молодежном канале MEGOGO LIVE.

