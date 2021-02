Ukrainian Fashion Week No season 2021 впервые за 23 своего существования состоялся в phygital-формате.

В новом сезоне мы достигли нашей главной цели ‒ изобрести и использовать формат, в котором были бы максимально полезны украинским дизайнерам в это особенное время.

Превратив Мыстецький Арсенал в съемочную площадку и пригласив лучшие команды для работы над созданием и освещением показов, мы обеспечили дизайнеров качественным контентом и широким медиапокрытием.

К просмотру Ukrainian Fashion Week, трансляцию которого обеспечивал MEGOGO, присоединилось более 370 000 зрителей из 22 стран мира, среди которых США, Грузия, Великобритания, Италия, Австрия, Польша, Азербайджан, Китай, Дания, Канада и другие. Просмотр был доступен и на молодежном канале MEGOGO LIVE, и на MEGOGO в разделе “Шоу”.

Этот сезон стал особенным благодаря диджитальным экспериментам, которые нам удалось инициировать и воплотить в жизнь, или же презентовать.

В рамках BE SUSTAINABLE! Fashion Summit впервые был представлен показ с элементами дополненной реальности. Украинский устойчивый бренд СHERESHNIVSKA представил новую коллекцию Sketches of Tactility. Цифровые декорации для fashion-шоу и проекта BE SUSTAINABLE! создали диджитал-студия FFFACE.me и сет-дизайнер Love Curly.

Бренд 2WB представил коллекцию NATURA:lism полностью цифровым способом, создав 3D-показ. Использование 3D-графики в течение всего процесса создания коллекции является реакцией на виртуализацию нашей повседневной жизни. Мода всегда была зеркалом мировых изменений, и эта коллекция ‒ размышления над активными процессами оцифровки.

Впервые в Украине выпускники Ukrainian Fashion Education Group создали “живые вещи”, выращенные в лаборатории в сотрудничестве с S.Lab с помощью грибного мицелия. К тому же все модели изготовлены из природных материалов, которые полностью биоразлагаемы и абсолютно безопасны для Земли.

Традиционно, отдельный день Ukrainian Fashion Week No Season 2021 был посвящен платформе New Generation of Fashion, в рамках которой мы продолжили эксперимент с приглашением на UFW молодых дизайнеров ‒ выпускников фешн-школ Украины.

В этом сезоне уже три учебных заведения получили от Ukrainian Fashion Week приглашение показать выпускные шоу на главном подиуме страны: Lviv Fashion School, Open Fashion Studio (Киев) и Ukrainian Fashion Education Group (Харьков).

Мы благодарны всем, кто был рядом с нами в этом сезоне и поддержал наши эксперименты, всем, кто был готов идти на риск. Особая благодарность командам MEGOGO, BURO Creative Lab, Method Büro и Андрею Оленичу.

Новый мир. Новый сезон. Новый формат.

Сегодня мы все принимаем сложные решения и ищем новые пути для их реализации. А самое главное ‒ находим силы и вдохновение для создания нового.