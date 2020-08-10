Неотъемлемой частью устойчивого развития модной индустрии является этичное отношение к животным, отказ от натурального меха и переход на cruelty-free материалы. Сегодня индустрия проходит длительный процесс трансформации на всех уровнях. Всемирно известные бренды один за другим объявляют о своем отказе от использования меха. В этом выборе их поддерживают потребители, которые также изменили свое отношение к материалам животного происхождения.

Бренд DZHUS всегда был готов к трансформации.

DZHUS − этичный бренд концептуальной женской одежды, основанный в 2010 году киевским дизайнером и стилистом Ириной Джус.

С момента основания DZHUS использует только этичные материалы, следуя идеологии vegetarian-friendly. Гуманное отношение к животным является основополагающей моральной догмой для команды бренда. В 2019 году DZHUS был отмечен наградой в номинации Cruelty-free Fashion от Best Fashion Awards − главной премии Украины в сфере моды.

Ирина Джус отмечает, что, в отличие от этичного аспекта, экологичность доступного в Украине текстиля проверить на всех уровнях невозможно. А заблаговременный импорт оптовых партий сертифицированного сырья не соответствует принципам индивидуализации и zero-waste, которые являются приоритетными для DZHUS. Поэтому сегодня бренд находится на пути к полной прозрачности производства и принципиально пока не применяет по отношению к себе термин “экологичный”.

Коллекции DZHUS получили международное признание благодаря многофункциональным изделиям-трансформерам. Авторские инновации кроя позволяют минимизировать шопинг, формируя разнообразный гардероб из небольшого количества вариативных вещей. По мнению дизайнера, именно новаторские решения являются будущим fashion-индустрии, которая в настоящее время переживает кризис доминирования количества над качеством, а значит − проблему утилизации стоков и недолговечных покупок. Черпая вдохновение из скрытого потенциала одежды как таковой, DZHUS создает утилитарный авангард − уникальную альтернативу fashion-шаблонам. Бренд работает по системе “made to order”, тиражируя модели из коллекций по предварительному заказу, что позволяет сократить объемы производства и не накапливать остатков продукции и сырья.

Особое внимание DZHUS уделяет экологичной упаковке. Клиенты модного дома получают свои заказы в коттоновой сумке-трансформере, которую можно не только использовать как полноценный аксессуар, но и превращать в топ нескольких фасонов. Несмотря на высокую себестоимость, оригинальная упаковка является комплиментарной для покупателей и не влияет на формирование цены товара.

Основательница бренда соблюдает принципы сознательного потребления и в личном быту, сортируя мусор и ограничивая покупки, и в своей деятельности стилиста, ведь работает только с этичными товарами и проектами. Ирина Джус уверяет, что научиться sustainable living несложно, если постепенно, одну за другой, вводить полезные привычки в свою повседневную жизнь.

Посмотреть видеоисторию бренда можно по ссылке:

Над проектом Action: Sustainable Fashion работают:

Дарья Марусик, руководитель проекта

Владимир Нечипорук, продюсер проекта

Александра Димитриевич, арт-директор проекта

Таисия Короткова, графический дизайнер проекта

Эдие Дербишева, продюсер съемочной группы

Тим Меир, оператор/режиссер монтажа

Валерий Ведута, фотограф

Екатерина Федичина, Оксана Шубина и Екатерина Будусова, коммуникационный отдел

Ирина Чиркова, литературный редактор

Елена Сорока, Надежда Невмержицкая, Валентина Курченко, административный отдел

Мира Марчук, ассистент проекта