Социальный аспект устойчивого развития моды часто остается без внимания. Однако социальная ответственность бренда является едва ли не главной составляющей кардинальных изменений. Именно мода предоставляет площадку для трансляции крупнейших социальных месседжей и привлекает внимание к ключевым проблемам современности.

Иван Фролов, дизайнер и основатель бренда FROLOV, всегда подчеркивал, что он создает моду не только ради одежды. Уникальность бренда заключается в том, что FROLOV поднимает важные для общества темы, инициируя социальные и благотворительные проекты. FROLOV активно поддерживает KyivPride, организацию HeForShe, фонд помощи медикам SpanBond, создает благотворительные ювелирные коллекции совместно с брендом SOVA и фондом 100% LIFE, часть прибыли от продажи которых направляется для закупки быстрых тестов на ВИЧ.

FROLOV был устойчивым с первой коллекции, созданной в 2010 году. Тогда появились и первые трансформеры, конструкция которых позволяла с помощью различных элементов превращать определенную модель в новую вневременную вещь идеального качества. Даже вечерние луки FROLOV не созданы “на один выход”. Платья могут становиться maxi, midi, фраком, брюки могут превращаться в шорты, пальто в жакеты, а белье можно надевать задом наперед.

Команда бренда продолжает совершенствовать свой рациональный подход к использованию ресурсов и контролирует этичность всех производственных процессов. Бренд не отшивает бесполезно кучу сэмплов нулевого размера ради показа, а также не имеет огромных стоков одежды. FROLOV перерабатывает почти все отходы производства, используя в дальнейшем в своей работе текстильные фрагменты размером более 5 см. Раз в месяц сотрудники передают остатки производства в детские дома для изготовления игрушек и одежды. Мелкие текстильные остатки используются для машинной вышивки и аппликаций. Одежда FROLOV продается в экокоробках, которые в последствии можно удобно использовать просто дома.

Дизайнер ценит искренность и подлинность выражения. Это воплотилось в логотипе FROLOV − сердце, которое неустанно бьется в каждой его коллекции.

FROLOV − об интеллигентности и провокации. Иван Фролов убежден, что сегодня нет ничего более интеллигентного и сексуального, чем ответственность, этичность, устойчивость и вдумчивость по отношению к природе и людям.

Посмотреть видеоисторию бренда можно по ссылке.

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