На старте перерождения азартного рынка страны компания Smile-Expo проведет в Киеве масштабную отраслевую выставку Ukrainian Gaming Week 2020. 5-6 октября на мероприятии представят передовые решения для азартной индустрии, а также расскажут об особенностях украинского игорного законодательства, преимуществах и перспективах рынка.
На выставке ожидается 100 компаний-участников и 2000 посетителей, а ее площадь составит 6000 кв. м.
Выставка UGW 2020
Экспонентами выступят разработчики софта, производители игорного оборудования, партнерские сети и программы, банки, платежные агрегаторы, игорные операторы, букмекеры, маркетинговые и SEO-агентства, консалтинговые, юридические компании и многие другие. Среди них:
- IGT – американская компания, в чьем ассортименте представлены стационарные игровые автоматы, лотерейные и беттинг-терминалы, видеослоты, мобильные и социальные игры, а также софт для онлайн-казино, букмекерских контор и лотерей.
- Alfastreet – компания, которая поставляет различные модели автоматической рулетки, терминалы для азартных игр, электронные игры, оборудование для казино, слот-автоматы и др.
- Papa Karlo – СРА-сеть, работающая в нише payday loan (PDL) – краткосрочного кредитования. Сотрудничает с аффилиатами по модели RevShare.
- Gamebridge – производитель и поставщик игрового оборудования для покерных клубов и казино.
- Winsystems – поставщик комплексных решений для игорного бизнеса, в линейке продуктов которого представлены инструменты для управления казино, электронная рулетка, игровые автоматы, решения для лотерейного бизнеса и инновационные системы для гемблинг-отрасли.
Экспонентом выставки и спонсором бейджей станет Digital Chain – агентство полного цикла, предлагающее своим клиентам большой выбор эффективных маркетинговых решений для достижения различных бизнес-целей.
Спонсором браслетов UGW 2020 выступит Alpha Affiliates – партнерская программа в гемблинг-нише от прямого рекламодателя, которая ориентирована на зарубежные рынки.
Полный список участников выставки – на сайте ugw.com.ua.
Конференция и церемония награждения
В рамках мероприятия пройдет двухдневная конференция, где выступят международные гемблинг-эксперты, украинские законодатели и представители профильных организаций.
Также в первый день ивента будут определены лучшие компании отрасли по версии UGW. Торжественное награждение лауреатов UGW Awards состоится на вечеринке.
Организатор и место проведения мероприятия
Выставку организует международная компания Smile-Expo, которая уже 14 лет проводит по всему миру мероприятия, посвященные инновациям.
Ukrainian Gaming Week 2020 пройдет 5-6 октября в павильоне № 4 Международного выставочного центра.
Программа и детали события – ugw.com.ua.