C 30 июня Верховная Рада Украины начала рассмотрение законопроекта № 2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" во втором чтении. Изначально к проекту закона было предложено около 3500 правок, как сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, из них осталось рассмотреть лишь 1500. Предположительно, этим ВРУ займется на следующей пленарной неделе.

На старте перерождения азартного рынка страны компания Smile-Expo проведет в Киеве масштабную отраслевую выставку Ukrainian Gaming Week 2020. 5-6 октября на мероприятии представят передовые решения для азартной индустрии, а также расскажут об особенностях украинского игорного законодательства, преимуществах и перспективах рынка.

На выставке ожидается 100 компаний-участников и 2000 посетителей, а ее площадь составит 6000 кв. м.

Выставка UGW 2020

Экспонентами выступят разработчики софта, производители игорного оборудования, партнерские сети и программы, банки, платежные агрегаторы, игорные операторы, букмекеры, маркетинговые и SEO-агентства, консалтинговые, юридические компании и многие другие. Среди них:

IGT – американская компания, в чьем ассортименте представлены стационарные игровые автоматы, лотерейные и беттинг-терминалы, видеослоты, мобильные и социальные игры, а также софт для онлайн-казино, букмекерских контор и лотерей.

– американская компания, в чьем ассортименте представлены стационарные игровые автоматы, лотерейные и беттинг-терминалы, видеослоты, мобильные и социальные игры, а также софт для онлайн-казино, букмекерских контор и лотерей. Alfastreet – компания, которая поставляет различные модели автоматической рулетки, терминалы для азартных игр, электронные игры, оборудование для казино, слот-автоматы и др.

– компания, которая поставляет различные модели автоматической рулетки, терминалы для азартных игр, электронные игры, оборудование для казино, слот-автоматы и др. Papa Karlo – СРА-сеть, работающая в нише payday loan (PDL) – краткосрочного кредитования. Сотрудничает с аффилиатами по модели RevShare.

– СРА-сеть, работающая в нише payday loan (PDL) – краткосрочного кредитования. Сотрудничает с аффилиатами по модели RevShare. Gamebridge – производитель и поставщик игрового оборудования для покерных клубов и казино.

– производитель и поставщик игрового оборудования для покерных клубов и казино. Winsystems – поставщик комплексных решений для игорного бизнеса, в линейке продуктов которого представлены инструменты для управления казино, электронная рулетка, игровые автоматы, решения для лотерейного бизнеса и инновационные системы для гемблинг-отрасли.

Экспонентом выставки и спонсором бейджей станет Digital Chain – агентство полного цикла, предлагающее своим клиентам большой выбор эффективных маркетинговых решений для достижения различных бизнес-целей.

Спонсором браслетов UGW 2020 выступит Alpha Affiliates – партнерская программа в гемблинг-нише от прямого рекламодателя, которая ориентирована на зарубежные рынки.

Полный список участников выставки – на сайте ugw.com.ua.

Конференция и церемония награждения

В рамках мероприятия пройдет двухдневная конференция, где выступят международные гемблинг-эксперты, украинские законодатели и представители профильных организаций.

Также в первый день ивента будут определены лучшие компании отрасли по версии UGW. Торжественное награждение лауреатов UGW Awards состоится на вечеринке.

Организатор и место проведения мероприятия

Выставку организует международная компания Smile-Expo, которая уже 14 лет проводит по всему миру мероприятия, посвященные инновациям.

Ukrainian Gaming Week 2020 пройдет 5-6 октября в павильоне № 4 Международного выставочного центра.

Программа и детали события – ugw.com.ua.