Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в помещении, который проходит в польском Торуне.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины.

Это первая медаль для Украины на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении.

Марина Бех-Романчук заняла первое место в прыжках в длину с лучшим результат сезона в мире.

“В последней попытке наша прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показывает лучший результат сезона в мире 6 м 92 см и оставляет за спиной действующую чемпионку мира Малайку Михамбо”, – отметили в НОК.

Как сообщили в Федерации легкой атлетики Украины, за время независимости нашего государства это первая золотая медаль сборной Украины по женским прыжкам в длину на зимних чемпионатах Европы.

Благодаря сегодняшней победе Бех-Романчук Украина поднялась с 26-й сразу на 15-ю позицию в медальном зачете этого вида легкой атлетики на чемпионатах Европы в помещениях.

Серебряным призером в прыжках в длину стала Малайка Михамбо из Германии (6,88 м).

“Бронзу” выиграла шведка Хадди Санья (6,75 м).