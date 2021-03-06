Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины.
Это первая медаль для Украины на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении.
Марина Бех-Романчук заняла первое место в прыжках в длину с лучшим результат сезона в мире.
“В последней попытке наша прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показывает лучший результат сезона в мире 6 м 92 см и оставляет за спиной действующую чемпионку мира Малайку Михамбо”, – отметили в НОК.
Как сообщили в Федерации легкой атлетики Украины, за время независимости нашего государства это первая золотая медаль сборной Украины по женским прыжкам в длину на зимних чемпионатах Европы.
Благодаря сегодняшней победе Бех-Романчук Украина поднялась с 26-й сразу на 15-ю позицию в медальном зачете этого вида легкой атлетики на чемпионатах Европы в помещениях.
Серебряным призером в прыжках в длину стала Малайка Михамбо из Германии (6,88 м).
“Бронзу” выиграла шведка Хадди Санья (6,75 м).
- Украинская спортсменка Ярослава Магучих, выступающая в прыжках в высоту, была признана лучшей легкоатлеткой Европы в январе.