Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха, выступающая в весовой категории до 76 килограмм, завоевала три золотые медали и стала абсолютной чемпионкой Европы. Международное первенство проходит в столице РФ Москве.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины на странице в Facebook.

В НОК отметили, что украинской спортсменке не было равных в рывке – она смогла поднять штангу весом в 113 килограмм, а также в толчке -135 кг. По сумме двоеборья Деха подняла 248 килограммов, опередив своих соперниц россиянок Яну Сотиеву и Анастасию Романову.

Чемпионат Европы. Женщины. Вес до 76 кг.

1. Ирина Деха (Украина) – 248 кг (113 + 135)

2. Яна Сотиева (Россия) – 246 кг (112 + 134)

3. Анастасия Романова (Россия) – 243 кг (111 + 132).