Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины на странице в Facebook.
В НОК отметили, что украинской спортсменке не было равных в рывке – она смогла поднять штангу весом в 113 килограмм, а также в толчке -135 кг. По сумме двоеборья Деха подняла 248 килограммов, опередив своих соперниц россиянок Яну Сотиеву и Анастасию Романову.
Чемпионат Европы. Женщины. Вес до 76 кг.
1. Ирина Деха (Украина) – 248 кг (113 + 135)
2. Яна Сотиева (Россия) – 246 кг (112 + 134)
3. Анастасия Романова (Россия) – 243 кг (111 + 132).
- В конце января 2020 Деха победила на Кубке мира в Италии. Из шести попыток украинская тяжелоатлетка удачно использовала половину. В рывке она подняла 106 килограмм, в толчке – 130. С результатом 236 килограмм спортсменка завоевала золото на мировом первенстве.