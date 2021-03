Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

Джима финишировала второй в спринтерской гонке на 7,5 км восьмого этапа Кубка мира.

Украинка имела 9,3 секунды отставания и не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.

Золотую награду завоевала норвежка Тирил Экхофф (1 промах).

“Бронза” у итальянки Лизы Витоцци.

Что касается других украинок, то Дарья Блашко заняла 16-е место в спринте, Анастасия Меркушина – 22-е, Елена Пидгрушная – 34-е, Валя Семеренко – 40-е.

5 in a row! @TirilEckhoff takes the sprint in Nove Mesto as well 🤯

Congratulations to the Top 6 of the women sprint in Nove Mesto again – and what a thrilling pursuit we’re going to have on our hands tomorrow with these close results! 💥https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/9RMzy2uc7z

— IBU World Cup (@IBU_WC) March 6, 2021