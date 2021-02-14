Об этом сообщает Федерация биатлона Украины.
За Украину выступали Елена Пидгрушная, Дарья Блашко, Юлия Джима и Валентина Семеренко.
Лучший результат среди украинок показала Пидгрушная, которая финишировала седьмой. Блашко и Джима заняли двадцать четвёртое и 25-е места соответственно. Семеренко сошла с дистанции и не финишировала.
Победительницей гонки стала норвежка Тирил Экхофф, второй финишировала австрийка Лиза Тереза Хаузер, тройку лидеров замкнула француженка Анаис Шевалье.
- Сборная Украины выиграла бронзовые медали в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону в Душниках-Здруй (Польша).