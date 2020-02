Об этом она сообщила в Facebook.

“Друзья, это капец, я выиграла награду “Лучшая режиссура” в категории World Documentary Competition на фестивале Sundance! Что я чувствую? Я чуть позже напишу, что я чувствую”, – написала Ирина.

Режиссер получила свою награду за ленту The Earth Is Blue As an Orange (“Земля голубая, будто апельсин”). Фильм рассказывает о жизни одной семьи, проживающей в красной зоне Донбасса. Мины все еще падают, но подростки в военной зоне хотят жить, любить, смеяться, учиться и даже снимать собственные фильмы.

Фильм создан компанией “Альбатрос Коммуникос Украина” в копродукции с Литвой при поддержке Госкино. Государственная финансовая поддержка проекта составляет 12 млн 728,1 тыс. грн (100%).

Стоит отметить, что этот фестиваль является самым престижным в мире независимого и документального кино.