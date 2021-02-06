Украинская спортсменка Ярослава Магучих, выступающая в прыжках в высоту, признана лучшей легкоатлеткой Европы в январе.

Об этом проинформировали в Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics).

“Открыла сезон с высоты 2,02 м в Киеве, а затем взяла 2,00 м в Удине. Ярослава Магучих – лучшая легкоатлетка месяца в январе. Есть подозрение, что Магучих может быть номинирована и в следующем месяце”, – отмечается в сообщении.

Как известно, Магучих недавно с результатом в 206 см победила на соревнованиях по прыжкам в высоту в словацком Банске-Быстрице. Спортсменка установила новый рекорд мира (U-20) и Украины в помещении.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений European Athletics (@europeanathletics)

Помимо 19-летней украинки, на звание лучшей легкоатлетки месяца были номинированы:

• Фемке Бол (Нидерланды) – лидер сезона в беге на 400 метров;

• Дайна Эшер-Смит (Великобритания) – лидер сезона в беге на 60 метров;

• Кили Ходжкинсон (Великобритания) – рекордсменка мира среди юниорок в беге на 800 метров в помещении.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений European Athletics (@europeanathletics)