Об этом сообщает интернет-издание Sport.ua.
Украинка стала абсолютной чемпионкой Европы, выиграв соревнования в рывке (95 кг), толчке (113 кг) и в сумме (208 кг). Серебро – у Светланы Ершовой из России, а бронза – у Нины Стеркс из Бельгии.
Фото: epa / Maxim Shipenkov
Две бронзовых медали на чемпионате Европы завоевал украинец Дмитрий Вороновский – в толчке (137 кг) и сумме (247 кг). Победил Ангел Русев из Болгарии, за ним расположился Валентин Янку из Румынии.
Кроме того, украинка Ангелина Ломачинская выиграла бронзовую медаль в рывке в весовой категории до 45 кг
- Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала золото на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который проходил в польском Торуне.