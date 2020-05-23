Гражданка Украины Клавдия Лопаткина, которую приговорили к пожизненному сроку в Малайзии в 2018 году, вернулась домой.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

По его словам, женщина в целом провела за решеткой почти пять лет после того, как полиция Малайзии задержала ее в аэропорту острова Пенанг по обвинению в перевозке наркотиков. В 2018 году Высший суд Джорджтауна штата Пенанг приговорил ее к пожизненному сроку заключения.

“Наконец, наши усилия дали результат. 13 мая 2020 Федеральный Суд Малайзии оправдал Клавдию. Сейчас она уже в Украине. Мы продолжаем работать над освобождением других наших соотечественников”, – написал министр.