Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.
По его словам, женщина в целом провела за решеткой почти пять лет после того, как полиция Малайзии задержала ее в аэропорту острова Пенанг по обвинению в перевозке наркотиков. В 2018 году Высший суд Джорджтауна штата Пенанг приговорил ее к пожизненному сроку заключения.
“Наконец, наши усилия дали результат. 13 мая 2020 Федеральный Суд Малайзии оправдал Клавдию. Сейчас она уже в Украине. Мы продолжаем работать над освобождением других наших соотечественников”, – написал министр.
- Украинец жестоко зарезал двух рабочих в Польше, ему грозит пожизненное