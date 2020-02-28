Украинская спортсменка Надежда Мохнацкая одержала победу на этапе Кубка мира по фристайлу.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации лыжного спорта Украины.

“Надежда Мохнацкая – победительница этапа Кубка мира по фристайлу акробатика, который сейчас проходит в Казахстане, Алматы. Наши искренние поздравления!” – говорится в сообщении.

Отмечается, что Мохнацкая смогла справиться с волнением и обойти более опытных спортсменов, получив первенство на шестом этапе Кубка мира.

Кроме того, сообщается, что Анастасия Новосад финишировала 11, Николай Пуздерко – 9, а Александр Окипнюк – 22.