Украинка Екатерина Монзуль вместе с французской коллегой станут первыми истории женщинами, которые будут судить матчи чемпионата мира среди мужчин.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Так, украинка Екатерина Монзуль и француженка Стефани Фраппар будут первыми в истории матчей чемпионата мира среди мужчин женщинами-арбитрами.

Они будут работать на матчах соперников сборной Украины в групповом раунде “Евро-2020”. 27 марта Фраппар проведет матч отбора ЧМ-2022 Голландия — Латвия в Амстердаме, а 28-го числа Монзуль будет судить встречу Австрия — Фарерские острова в Вене.

Ассоциация отмечает, что Екатерина Монзуль, которая работала в финале чемпионата мира среди женщин 2015 года, проводит много матчей в Премьер-лиге Украины и часто приглашается на еврокубковые турниры и соревнования национальных сборных.