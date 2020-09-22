Украинка Оксана Лынив станет первой женщиной- дирижером самого престижного оперного фестиваля мира в немецком Байройте за 145 лет его существования.

Об этом сообщили в Посольстве Украины в ФРГ.

“Украинский дирижер Оксана Лынив дебютирует на Вагнеровском фестивале в немецком Байройте, что по праву является апогеем музыкальных фестивалей в Германии, с премьерой “Летучего Голландца” в 2021 году”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1876 года за пультом самого культового музыкального действа побывали 92 мужчины-дирижеры, и вот эту многолетнюю традицию изменила украинка.

В этом году музыкальный фестиваль не проводится из-за эпидемии коронавируса.

Оксана Лынив родилась в Бродах Львовской области в семье музыкантов. Ее преподаватели во Львовской музыкальной академии советовали ей отказаться от “неженственной” профессии дирижера и вместо этого рекомендовали ей играть на флейте. Впрочем, она не прислушалась к их советам. С 2008 по 2013 годы дирижер возглавляла Одесский оперный театр. Лынив также является первой женщиной, которая стала главным дирижером Оперы и филармонического оркестра в Граце.

СПРАВКА. Байройтский оперный фестиваль был основан в 1876 году в новом оперном театре с уникальной акустикой, аналогов которой нет в мире, спроектированному по собственной идее известного немецкого композитора Рихарда Вагнера. Ежегодное открытие фестиваля традиционно проходит при участии канцлера Германии Ангелы Меркель, среди многочисленных почетных гостей фестиваля – ведущие политики мира, звезды кино и театрального искусства.