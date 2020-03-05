Соответствующий пост она обнародовала в своем Instagram.
Так, ранее Зинченко писала, что ей звонил президент Украины Владимир Зеленский и обещал, что “найдет способ вернуть” ее на родину.
Спустя две недели девушка сообщила, что после звонка главы государства с ней до сих пор никто не связался. Зинченко также упомянула запрет на ввоз животных в Украину из Китая.
“Спустя 2 недели после того, как мне позвонил президент и пообещал помочь, забрать меня с собакой, через две недели Украина ставит запрет. Причиной которого является случай в Гонконге, у собаки подозрение на коронавирус…. Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течение недели, история лишь только стала громкой, и потом потухла. Ни об эвакуации ничего не слышно, ни о том, что нам делать дальше. Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда стоят уже новые проблемы. Если бы все сделали в течение первой недели, когда я обратилась за помощью и мне ее пообещали, уже все забылось бы, и я вскоре была бы дома. Новостей у меня нет абсолютно никаких сейчас, что будет дальше”, – отметила Зинченко.
Девушка уточнила, что не знает, сколько продлится карантин в Китае и как она попадет домой.
Зинченко добавила, что с продуктами проблем сейчас нет, но есть проблема с питьевой водой, так как она закончилась и охрана дома не разрешила ей выйти.
В своих Stories девушка также прокомментировала информацию, обнародованную агентством “Укринформ”, что ей предлагают оставить собаку в посольстве и вернуться в Украину. В статье указано, что такое предложение выдвинул Владимир Зеленский во время посещения поселка Новые Санжары.
“Если Китай не выпускает ни одного животного со своей территории, мы ничего не можем. Мы, как государство, можем ей предложить: хоть завтра мы вас забираем, собачку мы забираем даже в посольство, то есть собачка будет там”, — цитирует Зеленского “Укринформ”.
Глава государства добавил, что собаку смогут забрать из посольства сразу после предоставления разрешения Китая вывозить животных.
Реагируя на это сообщение, Зинченко сообщила, что с ней по данному поводу никто пока не связывался.
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1 марта официально ввели запрет на ввоз животных в Украину из Китая. Интересно получается ведь, да? Спустя 2 недели после того как мне позвонил президент и пообещал помочь, забрать меня с собакой, через две недели Украина ставит запрет. Причина которой, является случай в Гонконге, у собаки подозрения на коронавирус. И почему то только Украина поставила такой запрет. Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течении недели, история лишь только стала громкой, и потом потухла. Ни о эвакуации ничего слышно, ни о том, что нам делать дальше. Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда на ряду стоят уже новые проблемы. Если бы все сделали в течении первой недели, когда я обратила за помощью и мне ее пообещали, уже все забылось и я в скоре была бы дома. Новостей у меня нет абсолютно никаких сейчас, что будет дальше. Сколько продлиться карантин в Китае и как я попаду домой. Варианты есть, но это все лишь только теории. Это может продлиться еще около месяца (в лучшем случае). Дома на карантине я и Миша с 20 января. 19 февраля, в день эвакуации украинцев) я дома и выходить на улицу нельзя. С продуктами питания, проблем сейчас нет. Есть проблема с питьевой водой, ее я постараюсь решить тоже в ближайшие дни, потому что она закончилась, но охрана дома не смогла мне помочь в этом и выйти тоже не разрешила. Знаете, что ещё хотела бы добавить. Я не виновата в том, что одна единственная из людей которых эвакуировали из Ухань, отказалась лететь без своей собаки, отказалась ее бросить, и вынесла эту проблему на общее обозрение. И даже при таком ряде проблем, я ее не брошу, и я знаю что меня поддержит моя семья, мои близкие люди и те, у кого тоже есть домашние животные и дают себе отчёт в том, что они несут за них ответственность, в первую очередь, как за своего члена семьи. 🐾
- Ранее сообщалось, что футбольный клуб “Шахтер” готов отправить в Китай свой самолет для того, чтобы эвакуировать оставшихся там граждан Украины.
- В связи с тем, что в Гонконге зафиксировали случай инфицирования собаки коронавирусом COVID-19, в Украину запретили ввоз животных из Китая.