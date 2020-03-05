Украинка Анастасия Зинченко, оставшаяся в китайском Ухане из-за запрета на вывоз собаки, сообщила, что с ней до сих пор никто не связался по поводу возможной эвакуации.

Соответствующий пост она обнародовала в своем Instagram.

Так, ранее Зинченко писала, что ей звонил президент Украины Владимир Зеленский и обещал, что “найдет способ вернуть” ее на родину.

Спустя две недели девушка сообщила, что после звонка главы государства с ней до сих пор никто не связался. Зинченко также упомянула запрет на ввоз животных в Украину из Китая.

“Спустя 2 недели после того, как мне позвонил президент и пообещал помочь, забрать меня с собакой, через две недели Украина ставит запрет. Причиной которого является случай в Гонконге, у собаки подозрение на коронавирус…. Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течение недели, история лишь только стала громкой, и потом потухла. Ни об эвакуации ничего не слышно, ни о том, что нам делать дальше. Украина снова дотянула с эвакуацией до такого момента, когда стоят уже новые проблемы. Если бы все сделали в течение первой недели, когда я обратилась за помощью и мне ее пообещали, уже все забылось бы, и я вскоре была бы дома. Новостей у меня нет абсолютно никаких сейчас, что будет дальше”, – отметила Зинченко.

Девушка уточнила, что не знает, сколько продлится карантин в Китае и как она попадет домой.

Зинченко добавила, что с продуктами проблем сейчас нет, но есть проблема с питьевой водой, так как она закончилась и охрана дома не разрешила ей выйти.

В своих Stories девушка также прокомментировала информацию, обнародованную агентством “Укринформ”, что ей предлагают оставить собаку в посольстве и вернуться в Украину. В статье указано, что такое предложение выдвинул Владимир Зеленский во время посещения поселка Новые Санжары.

“Если Китай не выпускает ни одного животного со своей территории, мы ничего не можем. Мы, как государство, можем ей предложить: хоть завтра мы вас забираем, собачку мы забираем даже в посольство, то есть собачка будет там”, — цитирует Зеленского “Укринформ”.

Глава государства добавил, что собаку смогут забрать из посольства сразу после предоставления разрешения Китая вывозить животных.

Реагируя на это сообщение, Зинченко сообщила, что с ней по данному поводу никто пока не связывался.