Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Facebook.
“После успешно пройденной процедуры формирования доказательной базы рекорда по всем международным правилам и полного документального сопровождения, Национальный реестр рекордов получил подтверждение от Книги рекордов Гиннеса о внесении коллекции” Самая большая коллекция предметов в виде насекомых-божьих коровок “в раздел крупнейших мировых коллекций”, – сообщила Лана Ветрова.
Она добавила, что в коллекции Надежды Комаровой насчитывается 11680 экземпляров божьих коровок. Женщина стала 52-й украинкой, которые в разное время попали в Книгу рекордов Гиннеса
Диплом Книги Рекордов Надежды Комаровой вручат 11 июня на торжественной церемонии. Приветствовать рекордсменка будут эксперты Национального Реестра Рекордов.
- Основатель и руководитель Kojima Productions, японской студии-разработчика компьютерных игр, Хидео Кодзима попал в “Книгу рекордов Гиннеса” за наибольшее число подписчиков в соцсетях среди геймдиректоров.