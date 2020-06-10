В мировую Книгу рекордов Гиннеса внесли коллекционера из Днепра Надежду Комарову, которая собрала самую большую коллекцию предметов в виде насекомых-божьих коровок.

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Facebook.

“После успешно пройденной процедуры формирования доказательной базы рекорда по всем международным правилам и полного документального сопровождения, Национальный реестр рекордов получил подтверждение от Книги рекордов Гиннеса о внесении коллекции” Самая большая коллекция предметов в виде насекомых-божьих коровок “в раздел крупнейших мировых коллекций”, – сообщила Лана Ветрова.

Она добавила, что в коллекции Надежды Комаровой насчитывается 11680 экземпляров божьих коровок. Женщина стала 52-й украинкой, которые в разное время попали в Книгу рекордов Гиннеса

Диплом Книги Рекордов Надежды Комаровой вручат 11 июня на торжественной церемонии. Приветствовать рекордсменка будут эксперты Национального Реестра Рекордов.