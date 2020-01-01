Об этом сообщает портал TenisGang на странице в Twitter..

С 2010 года украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала 13 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA), что позволило ей занять девятое место в списке самых успешных спортсменок последнего десятилетия.

Возглавила рейтинг американка Серена Уильямс с 36 трофеями. Также в первой тройке оказались чешка Петра Квитова (26 трофеев) и представительница Дании Каролин Возняцки (24).

А вот топ-10:

Серена Уильямс (США) — 36 . Петра Квитова (Чехия) — 26. Каролин Возняцки (Дания) — 24. Агнешка Радванска (Польша) — 19 призов. Симона Галеп (Румыния) — 19. Виктория Азаренка (Беларусь) — 17. Мария Шарапова (РФ) — 16. Плишкова (Чехия) — 15. Элина Свитолина (Украина) — 13. Ангелика Кербер (Германия) — 12.