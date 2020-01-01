Об этом сообщает портал TenisGang на странице в Twitter..

С 2010 года украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала 13 титулов Женской теннисной ассоциации  (WTA), что позволило ей занять девятое место в списке самых успешных спортсменок последнего десятилетия.

Возглавила рейтинг американка Серена Уильямс с 36 трофеями. Также в первой тройке оказались чешка Петра Квитова (26 трофеев) и представительница Дании Каролин Возняцки (24).

А вот топ-10:

  1. Серена Уильямс (США) — 36 .
  2. Петра Квитова (Чехия) — 26.
  3. Каролин Возняцки (Дания) — 24.
  4. Агнешка Радванска (Польша) — 19 призов.
  5. Симона Галеп (Румыния) — 19.
  6. Виктория Азаренка (Беларусь) — 17.
  7. Мария Шарапова (РФ) — 16.
  8. Плишкова (Чехия) — 15.
  9. Элина Свитолина (Украина) — 13.
  10. Ангелика Кербер (Германия) — 12.