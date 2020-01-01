Об этом сообщает портал TenisGang на странице в Twitter..
С 2010 года украинская теннисистка Элина Свитолина завоевала 13 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA), что позволило ей занять девятое место в списке самых успешных спортсменок последнего десятилетия.
Возглавила рейтинг американка Серена Уильямс с 36 трофеями. Также в первой тройке оказались чешка Петра Квитова (26 трофеев) и представительница Дании Каролин Возняцки (24).
А вот топ-10:
- Серена Уильямс (США) — 36 .
- Петра Квитова (Чехия) — 26.
- Каролин Возняцки (Дания) — 24.
- Агнешка Радванска (Польша) — 19 призов.
- Симона Галеп (Румыния) — 19.
- Виктория Азаренка (Беларусь) — 17.
- Мария Шарапова (РФ) — 16.
- Плишкова (Чехия) — 15.
- Элина Свитолина (Украина) — 13.
- Ангелика Кербер (Германия) — 12.
- Ранее сообщалось, что бой между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа был признан лучшим боксерским поединком десятилетия.