Украинка Анастасия Лысенко завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Москве.

Об этом сообщает издание Sportarena.

Лысенко показала второй результат в весовой категории свыше 87 кг.

Украинка стала второй в толчке (136 кг) и в рывке (116 кг), а также в сумме двоеборья (252 кг).

Лучший результат показала только представительница Великобритании Эмили Кэмпбелл, которой по сумме двух дисциплин покорился вес 276 кг.

Для Украины медаль Лысенко стала первой серебряной на турнире. Камила Конотоп, Ирина Деха, Алина Марущак и Дмитрий Чумак завоевали золото, Дмитрий Вороновский – бронзу.

Лысенко завоевала серебро чемпионата Европы в четвертый раз в карьере. Ранее она принимала медали в 2015, 2017 и 2019 годах.