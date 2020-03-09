Об этом сообщает Большой теннис Украины.
В финальном матче травяного турнира в Милдьюре украинская теннисистка победила представительницу Японии Мисаки Мацуду: 7:6(2), 6:1. В стартовом сете Закарлюк уступила сопернице со счётом 3:5 и сумела отыграть четыре сетбола.
Фото: btu.org.ua
У Марианны это уже пятый финал в одиночном разряде на турнирах ITF World Tennis Tour и второй выигранный титул в карьере. В июне 2016 года киевлянка стала чемпионкой 10-тысячника в Мариборе (Словения).
- Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина получила свой первый титул в сезоне 2020 года, победив чешку Мари Боузкову, в тяжелом трехчасовом финале в Монтеррее (Мексика).