Об этом сообщает Большой теннис Украины.

В финальном матче травяного турнира в Милдьюре украинская теннисистка победила представительницу Японии Мисаки Мацуду: 7:6(2), 6:1. В стартовом сете Закарлюк уступила сопернице со счётом 3:5 и сумела отыграть четыре сетбола.

Фото: btu.org.ua

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У Марианны это уже пятый финал в одиночном разряде на турнирах ITF World Tennis Tour и второй выигранный титул в карьере. В июне 2016 года киевлянка стала чемпионкой 10-тысячника в Мариборе (Словения).