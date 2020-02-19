Об этом она рассказала в своем Instagram-блоге.

Как сообщалось ранее, сегодня самолет авиакомпании SkyUp с украинцами вылетел из китайского города Ухань, ставшего очагом эпидемии коронавируса COVID-19. На борт самолета сели 73 пассажира, четырем отказали в эвакуации.

Среди них была и Анастасия Зинченко. Девушка рассказала, что причиной отказа стало то, что она хотела покинуть страну, где наблюдается вспышка нового коронавируса, вместе со своей собакой Мишей. После того, как она связалась по этому поводу с Министерством иностранных дел Украины и начала давать комментарии СМИ, посольство дало разрешение на эвакуацию вместе с собакой, “но при условии, если все будет соответствовать с санитарными нормами”.

Поскольку девушка находится в закрытом на карантин городе Ухань, собрать необходимые документы было непросто, но ей все же удалось это сделать.

“Поскольку я нахожусь в Ухань, где все закрыто и передвижения по городу уже невозможны, только на специальной машине у которой есть разрешение, а такую машину найти и забронировать поездку можно через правоохранительные органы. Я нашла одну единственную ветеринарную которая мне помогла, люди из Гуанчжоу собирали и передавали мне документы посылкой. Я нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для ее перевоза, отправила все документы в первой половине дня в посольство”, — поделилась Анастасия.

Позже стало известно, что посольство не передало документы и от своего имени решило отказать ей в эвакуации, сославшись на то, что такое решение приняла китайская сторона.

“Мое сообщение и вопросы про собаку они игнорировали. После чего сотрудник и представитель от посольства Украины мне позвонил и сказал что я с собакой эвакуироваться не могу. Уверял, что китайская сторона отказала. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов и они, даже, были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. То есть, посольство документы никуда не передали, а от своего лица мне отказали в эвакуации. Ранее они мне звонили и уверяли, что в отказах виноваты любые другие люди, китайская сторона но не они. Но как оказалось, они просто издевались все это время надо мной, получив документы, их никуда не предоставили”, — рассказала путешественница.

Тем временем в Ухане начали действовать новые правила: людей из жилого комплекса не выпускают на улицы даже по пропускам. Для того, чтобы попасть в магазин и купить продукты, девушке пришлось обращаться в полицию. Анастасия надеется на скорейшее возвращение домой.

“Все бы хорошо но и в магазин меня не впустили, нужны документы и пропуски, который я не знаю где достать, посольство тоже отказалось проинформировать в этом вопросе. Я купила возле дома в небольшом магазине что смогла и ушла домой. Как будет развиваться эта ситуация дальше, не знаю. Надеюсь что скоро все закончится и попаду домой с Мишей”, — подытожила она.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

По состоянию на 18 февраля вследствие заражения коронавирусом Covid-19 из Китая, за сутки умерли 98 человек во всем мире. Число заболевших коронавирусом в мире возросло до 73 тысяч человек.