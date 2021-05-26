Про це повідомляє НОК України.

У фіналі українки “перестріляли” росіянок – 17:11.

Третю сходинку зайняла Сербія.

Фото: Федерація стрільби України

Чемпіонат Європи в Осієку триватиме до 6 червня. На ньому також розігруватимуть олімпійські ліцензії.