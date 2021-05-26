Про це повідомляє НОК України.
У фіналі українки “перестріляли” росіянок – 17:11.
Третю сходинку зайняла Сербія.
💙🥇👍Наша перемога в Осієку!!!
Жіноча команда у складі Олени Костевич, Поліни Колеснікової та Юлії Коростильової здобуває ЗОЛОТО чемпіонату Европи у стрільбі з пневматичного пістолета, дистанція 10 м.
Вітаємо!!! pic.twitter.com/hlC2D2haZ5
— НОК України (@OlympicUA) May 25, 2021
Чемпіонат Європи в Осієку триватиме до 6 червня. На ньому також розігруватимуть олімпійські ліцензії.
- Український спортсмен Станіслав Горуна став чемпіоном Європи з карате.
- Український плавець Михайло Романчук завоював другу золоту медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті (Угорщина).
- На чемпіонаті Європи з плавання українські паралімпійці вибороли 95 медалей, з яких 37 золотих.