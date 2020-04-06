Об этом говорится в опросе социологической группы “Рейтинг”.
Согласно опросу, проведенному 1-2 апреля, женщины стали чаще следить за новостями и готовить еду.
Мужчины чаще стали заниматься спортом, больше времени, чем обычно, тратят на сон, алкоголь и секс. Особенно те мужчины из-за карантина не ходят на работу.
В возрастном разрезе именно молодые люди (18-29 лет) чаще других смотрят фильмы, занимаются саморазвитием, спортом, своим хобби, общаются с друзьями и близкими, спят, едят, слушают музыку, занимаются сексом.
Еду чаще готовят люди не пожилого возраста, а до 40 лет. Мужчины это делают значительно активнее, чем до карантина.
Стоит отметить, что те респонденты, которые продолжают ходить на работу, стали намного больше смотреть фильмов, следить за новостями, больше спать и есть, хотя меньше тех респондентов, сидят дома.
Занятость практически не отразилась на частоте сексуальных контактов.
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- Украинцы на карантине стали чаще смотреть новости.