Украинские женщины на карантине стали чаще готовить еду, а мужчины больше спать и заниматься сексом.

Об этом говорится в опросе социологической группы “Рейтинг”.

Согласно опросу, проведенному 1-2 апреля, женщины стали чаще следить за новостями и готовить еду.

Мужчины чаще стали заниматься спортом, больше времени, чем обычно, тратят на сон, алкоголь и секс. Особенно те мужчины из-за карантина не ходят на работу.

В возрастном разрезе именно молодые люди (18-29 лет) чаще других смотрят фильмы, занимаются саморазвитием, спортом, своим хобби, общаются с друзьями и близкими, спят, едят, слушают музыку, занимаются сексом.

Еду чаще готовят люди не пожилого возраста, а до 40 лет. Мужчины это делают значительно активнее, чем до карантина.

Стоит отметить, что те респонденты, которые продолжают ходить на работу, стали намного больше смотреть фильмов, следить за новостями, больше спать и есть, хотя меньше тех респондентов, сидят дома.

Занятость практически не отразилась на частоте сексуальных контактов.