Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
“Золотой старт наших русалочек в Париже! Украинская сборная по артистическому плаванию успешно открыла олимпийский сезон. В первый день первого этапа Мировой серии FINA, который проходит в столице Франции, две золотые медали (в технической и произвольной программе) получил наш дуэт в составе Марты Фединой и Анастасии Савчук”, – говорится в сообщении.
- Сборная Украины по биатлону выиграла золотую медаль на Чемпионате Европы в Беларуси.