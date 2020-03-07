Украинский Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали две золотые медали на этапе Мировой серии FINA из артистической плавание, которая проходит в Париже.

Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

“Золотой старт наших русалочек в Париже! Украинская сборная по артистическому плаванию успешно открыла олимпийский сезон. В первый день первого этапа Мировой серии FINA, который проходит в столице Франции, две золотые медали (в технической и произвольной программе) получил наш дуэт в составе Марты Фединой и Анастасии Савчук”, – говорится в сообщении.