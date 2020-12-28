Эксперты определились, что украинка Дарья Билодид была лучшей дзюдоисткой в 2019/2020 годах. В прошлом году спортсменка завоевала золото на чемпионате Европы, Европейских играх и Grand Slam.
В 2020 году на счету украинки золотая и бронзовая медали на турнирах серии Grand Slam. 21-летняя Дарья Билодид является двукратной чемпионкой мира в категории до 48 кг.
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Фото: dariabilodid7 / Instagram
- О 19-летней украинской дзюдоистке Дарье Билодид, в августе прошлого года ставшей самой молодой двукратной чемпионкой мира, сняли документальный фильм.