Об этом сообщает IJF.

Эксперты определились, что украинка Дарья Билодид была лучшей дзюдоисткой в 2019/2020 годах. В прошлом году спортсменка завоевала золото на чемпионате Европы, Европейских играх и Grand Slam.

В 2020 году на счету украинки золотая и бронзовая медали на турнирах серии Grand Slam. 21-летняя Дарья Билодид является двукратной чемпионкой мира в категории до 48 кг.

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Фото: dariabilodid7 / Instagram