Об этом сообщили в Офисе президента.

Как сообщалось ранее, 5 сентября было распространено, в том числе в российских СМИ, заявление главаря боевиков “ДНР” Пушилина. В нем говорилось о том, что боевик распорядился нанести удар по позициям украинских войск в районе поселка Шумы (находится недалеко от оккупированной Горловки в Донецкой области). Причиной открытия огня якобы являются “незаконно возведенные инженерные сооружения в районе населенного пункта Шумы”.

В воскресенье, 6 сентября, в Киеве в связи с заявлениями боевиков состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонний контактной группе. Присутствовали также вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран и представители Генштаба Украины.

Отмечается, что участники провели детальный анализ ситуации и заслушали доклады группы ТКГ по вопросам безопасности, представителей Минобороны, Министерства иностранных дел, а также проанализировали отчет СММ ОБСЕ от 5 сентября 2020 года.

Сообщается, что наблюдатели ОБСЕ (несмотря на заявления главаря боевиков) не зафиксировали никаких изменений на позициях украинских военных возле Шумов.

Участники совещания подтвердили, что украинская сторона четко и последовательно соблюдает режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

“Важно, что это полностью подтверждается в отчетах СММ ОБСЕ”, — отметил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

По словам Кравчука, украинская сторона “будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирие на Донбассе”.

Также во время встречи обсуждалось, что 6 сентября оккупанты из гранатомета прицельно обстреляли украинские позиции вблизи Красногоровки, ранив одного украинского военнослужащего.

Во время обсуждения участники встречи подчеркнули, что провокации со стороны боевиков — не основание для срыва мирного процесса.

“Особое внимание на встрече было уделено инциденту, который произошел 6 сентября и в результате которого был ранен украинский военнослужащий который осуществлял работы по разбору сгоревшего блиндажа. Приняв во внимание все обстоятельства инцидента, участники совещания пришли к выводу, что отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса. То есть украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирие на Донбассе”, — заявили в Офисе президента.

По итогам совещания глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук обратился к специальному представителю действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау