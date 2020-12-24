Главную елку Украины, вокруг которой шли дискуссии, признали одной из лучших в Европе.

Об этом свидетельствует рейтинг туристического сервиса European Best Destinations.

В организации отметили, что декорации новогодних елок не столь важны, если они приносят радость людям.

Елка-инсталляция в Вильнюсе

24-метровая елка в формате гигантской инсталляции в столице Литвы стала самой красивой елкой Европы. Дизайнеры проекта разработали елку из металлических блоков, LED-лампочек, зеркал и живых еловых веток. Отметим, что традиционных игрушек на елке нет.

Традиционная красавица в Страсбурге

Елку украсили в традиционном стиле. Вокруг новогодней красавицы устроили невероятную новогоднюю ярмарку.

Пышная елка в Праге

В центре Праги установили пышную живую елку, которую украсили миллионами огней и тысячами игрушек. Полюбоваться красавицей можно до 6 января.

Минималистичная елка в Базеле

Швейцарцы решили отойти от традиционной помпезности елок. Поэтому в Базеле появилась очаровательная минималистичная елка.

Грузинская сказка в Тбилиси

Грузины украсили свою елку волшебными ангелами и яркими звездами.

Яркая красавица в Кельне

Эта живая новогодняя красавица точно станет украшением ваших фото из отпуска … если вы, конечно, запланировали его в Кельне.

Сказочная елка в Киеве

Скандальная украинская елка заняла седьмую строчку рейтинга. Киевская красавица и сказочные декорации точно оставят невероятные воспоминания.

Непритязательная красавица в Риме

Итальянцы решили украсить свою елку в традиционном стиле без лишних декораций. Простота всегда высоко оценивается.

Изысканная елка в Варшаве

Поляки в этом году установили живое дерево, которое украсили теплыми огоньками и роскошными игрушками.

Грациозная красавица в Вене

Главная елка Австрии в этом году живая, украшенная только теплыми огоньками. Никаких игрушек, никаких декораций, ничего лишнего.