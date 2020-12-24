Об этом свидетельствует рейтинг туристического сервиса European Best Destinations.
В организации отметили, что декорации новогодних елок не столь важны, если они приносят радость людям.
- Елка-инсталляция в Вильнюсе
24-метровая елка в формате гигантской инсталляции в столице Литвы стала самой красивой елкой Европы. Дизайнеры проекта разработали елку из металлических блоков, LED-лампочек, зеркал и живых еловых веток. Отметим, что традиционных игрушек на елке нет.
- Традиционная красавица в Страсбурге
Елку украсили в традиционном стиле. Вокруг новогодней красавицы устроили невероятную новогоднюю ярмарку.
- Пышная елка в Праге
В центре Праги установили пышную живую елку, которую украсили миллионами огней и тысячами игрушек. Полюбоваться красавицей можно до 6 января.
- Минималистичная елка в Базеле
Швейцарцы решили отойти от традиционной помпезности елок. Поэтому в Базеле появилась очаровательная минималистичная елка.
- Грузинская сказка в Тбилиси
Грузины украсили свою елку волшебными ангелами и яркими звездами.
- Яркая красавица в Кельне
Эта живая новогодняя красавица точно станет украшением ваших фото из отпуска … если вы, конечно, запланировали его в Кельне.
- Сказочная елка в Киеве
Скандальная украинская елка заняла седьмую строчку рейтинга. Киевская красавица и сказочные декорации точно оставят невероятные воспоминания.
- Непритязательная красавица в Риме
Итальянцы решили украсить свою елку в традиционном стиле без лишних декораций. Простота всегда высоко оценивается.
- Изысканная елка в Варшаве
Поляки в этом году установили живое дерево, которое украсили теплыми огоньками и роскошными игрушками.
- Грациозная красавица в Вене
Главная елка Австрии в этом году живая, украшенная только теплыми огоньками. Никаких игрушек, никаких декораций, ничего лишнего.
- Ранее #Буквы рассказывали, кто зарабатывает на организации новогодних праздников в Киеве.
- В проекте Folk Ukraine, занимающемся организацией новогодних и рождественских праздников в Киеве, объяснили, что символизирует шляпа, которая вместо традиционной звезды украшала главную елку страны.