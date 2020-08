Об этом проинформировали в пресс-службе Федерации легкой атлетики Украины.

Отмечается, что украинки Ярослава Магучих и Юлия Левченко считались фаворитками этих соревнований в прыжках в высоту.

Победу Магучих принес прыжок на 1,98 метра.

Второе место с таким же результатом заняла Юлия Левченко.

Магучих победила за счет меньшего количества использованных попыток. Она потратила на преодоление высоты 1,95 лишь одну попытку, тогда как Левченко взяла эту высоту с третьего раза.

Конкуренцию украинкам должны были составить болгарка Мирела Демирева и британка Катарина Джонсон-Томпсон. Но обе остановились на высоте 1,84 метра.

На третьем месте с результатом 1,88 м – Жаннелль Шепер из Сент-Люсии.

Высота в 2,01 не покорилась ни одной из спортсменок.

Это были первые соревнования после рестарта сезона.

It’s a Ukrainian 1-2 in the women’s high jump as Yaroslava Mahuchikh prevails over Yuliya Levchenko on countback.

Both clear 1.98#DiamondLeague #MonacoDL pic.twitter.com/CHfoSsISAI

— World Athletics (@WorldAthletics) August 14, 2020