Об этом сообщает НОК Украины в Facebook.

“Международный турнир по прыжкам в высоту в Банске-Быстрицы завершился блестящей победой Ярославы Магучих. 2.06 – лучший результат сезона, новый рекорд мира (U-20) и Украины в помещении”, – говорится в сообщении.

Видео рекордного прыжка:

Второе место в соревнованиях в Словении заняла другая украинка Юлия Левченко (196 см), третья позиция на счету белоруски Карины Демидик (193 см).