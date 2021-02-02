Об этом сообщает НОК Украины в Facebook.
“Международный турнир по прыжкам в высоту в Банске-Быстрицы завершился блестящей победой Ярославы Магучих. 2.06 – лучший результат сезона, новый рекорд мира (U-20) и Украины в помещении”, – говорится в сообщении.
Видео рекордного прыжка:
Yaroslava Mahuchikh vient de battre son record d’Ukraine à la hauteur 2.06m 😳 WL MR NR et 3 ème A-T à Banská Bystrica. #Athlétisme pic.twitter.com/8imwComhE5
— MR.CARTER ⭐️⭐️ (@NelsonCarterJr) February 2, 2021
Второе место в соревнованиях в Словении заняла другая украинка Юлия Левченко (196 см), третья позиция на счету белоруски Карины Демидик (193 см).
- 18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Монако.
- В январе 2020 года Ярослава Магучих установила юниорский мировой рекорд в прыжках в высоту в помещении.