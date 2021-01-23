Языковой омбудсмен Тарас Креминь за неделю действия законодательной нормы об обслуживании потребителей на украинском языке получил 195 жалоб и обращений.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Речь идет о статье 30 закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, которая вступила в силу 16 января.

“За эти дни в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка поступило 195 жалоб и обращений граждан, наибольшее количество которых – из Киева и Киевской области (74), наименьшее – с юга и востока Украины. Львовяне прислали 17 обращений, одесситы и харьковчане – по 12”, – отметил Креминь.

По его словам, большинство обращений и жалоб касались отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и сайтов интернет-магазинов (117).

Кроме того:

• 34 гражданина сообщили о нарушении своих прав в сфере обслуживания;

• 25 обращений касались размещения наружной рекламы на негосударственном языке;

• еще 4 обращения и жалобы касались нарушения языкового законодательства в сфере образования;

• а в 3 жалобах речь шла об использовании должностными лицами органов госвласти и органов местного самоуправления негосударственного языка при исполнении обязанностей.

На телефонную линию Секретариата для получения дополнительной информации и консультаций обратилось около 50 человек. Граждане, в частности, просили разъяснить, обязаны ли представители сферы обслуживания предоставлять информацию о товарах и услугах на негосударственном языке по просьбе потребителя.

“Поэтому, обращаем внимание, что, согласно закону, по просьбе клиента, его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, кроме государственного, только в случае, если это приемлемо для обеих сторон. Таким образом, никто не может обязать фармацевта или продавщицу обслуживать клиентов на негосударственном языке”, – подчеркнул Креминь.