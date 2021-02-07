Украинская сноубордистка Аннамари Данча победила на Кубке Европы в Швейцарии.

Об этом Национальный олимпийский комитет сообщил в Twitter.

Спортсменка стала первой в параллельном слаломе.

“Поздравляем украинскую сноубордистку Аннамари Данчу с победой на Кубке Европы в Швейцарии. Наша спортсменка стала первой в параллельном слаломе”, – говорится в сообщении НОК.

Соревнования по параллельному слалому является видом соревнований, в которых двое или более участников одновременно проходят двумя или несколькими трассами, расположенными рядом. Эти трассы должны максимально соответствовать друг другу по параметрам: рельеф, снежный покров, количество ворот и тому подобное.

Аннамари Данча является чемпионкой Украины 2007 года, призером многих международных соревнований. В частности, она трижды выигрывала золотые награды Кубка Европы в гигантском слаломе в 2009, 2010 и 2011 годах.

Отмечается, что среди мужчин отличился Василий Кашелюк, он получил серебро.