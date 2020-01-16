Сегодня, 16 января, в Минске состоялось первое в этом году заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, на котором украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей страницы в Facebook.

“К сожалению, ситуация с безопасностью остается напряженной, вопреки договоренностям лидеров стран “нормандской четверки” продолжаются обстрелы, есть погибшие и раненые украинские военные. Именно решение проблем безопасности – главное в повестке дня”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская сторона считает необходимым, чтобы СММ ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.

Во время заседания также было обращено внимание на невыполнение пункта 4 Протокола по итогам консультаций ТКГ от 1 сентября 2014 года, согласно которому необходимо обеспечить действенный мониторинг на российско-украинской границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ. Именно поэтому украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы.

По словам Олифер, украинская сторона также отметила, что выборы на Донбассе можно провести исключительно после вывода войск РФ, и возвращения переселенцев домой.

Кроме того, на продолжение реализации договоренностей лидеров стран “нормандской четверки”, в подгруппе по безопасности украинская сторона предоставила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках, которые были определены Генеральным Штабом Вооруженных Сил Украины.

Также во время заседания подгруппы по безопасности украинская сторона проинформировала о плане мероприятий по гуманитарному разминированию на Донбассе.

“В гуманитарной подгруппе подвели итоги взаимного освобождения удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря 2019, работа для дальнейшего освобождения людей продолжается”, – резюмировала Олифер.