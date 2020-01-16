Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей страницы в Facebook.
“К сожалению, ситуация с безопасностью остается напряженной, вопреки договоренностям лидеров стран “нормандской четверки” продолжаются обстрелы, есть погибшие и раненые украинские военные. Именно решение проблем безопасности – главное в повестке дня”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что украинская сторона считает необходимым, чтобы СММ ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.
Во время заседания также было обращено внимание на невыполнение пункта 4 Протокола по итогам консультаций ТКГ от 1 сентября 2014 года, согласно которому необходимо обеспечить действенный мониторинг на российско-украинской границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ. Именно поэтому украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы.
По словам Олифер, украинская сторона также отметила, что выборы на Донбассе можно провести исключительно после вывода войск РФ, и возвращения переселенцев домой.
Кроме того, на продолжение реализации договоренностей лидеров стран “нормандской четверки”, в подгруппе по безопасности украинская сторона предоставила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках, которые были определены Генеральным Штабом Вооруженных Сил Украины.
Также во время заседания подгруппы по безопасности украинская сторона проинформировала о плане мероприятий по гуманитарному разминированию на Донбассе.
“В гуманитарной подгруппе подвели итоги взаимного освобождения удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря 2019, работа для дальнейшего освобождения людей продолжается”, – резюмировала Олифер.
- Накануне Нового года в Украину из плена пророссийских боевиков вернулись 76 человек. С временно оккупированных территорий Донбасса освободили, в частности, 12 военных и 15 женщин (гражданских). В обмен на них украинская власть отдала 127 человек, среди которых были экс-беркутовцы, подозреваемые в расстрелах на Институтской 20 февраля 2014-го, и харьковские террористы.