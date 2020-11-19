Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) призвала Россию созвать внеочередное заседание ТКГ для обсуждения вопросов разблокирования работы КПВВ и обмена пленными.

Об этом сообщает пресс служба украинской делегации в ТКГ в Telegram.

“Мы предлагаем созвать внеочередное заседание Рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, Рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам и Рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам и уверяем в своей готовности работать в режиме 24/7 для ускорения рассмотрения вопросов, которые уже на протяжении многих месяцев находятся на повестке дня соответствующих рабочих подгрупп ТКГ, и для принятия Трехсторонней контактной группой соответствующих решений. В частности, по разблокированию работы КПВВ и обмену взаимно удерживаемыми лицами”, – говорится в сообщении.

Там также надеются, что российская сторона понимает степень ответственности за срыв нормандских договоренностей.